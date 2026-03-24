Lazio, Gila può recuperare per il Parma

24 marzo 2026 a

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Ancora un campanello d’allarme in casa Lazio. Ancora una volta legato al ginocchio di Mario Gila: il difensore è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 26 minuti al Dall’Ara, fermato durante un recupero difensivo. Un problema tutt’altro che nuovo, ma che torna a preoccupare. Gila convive da settimane con un’infiammazione che lo aveva già limitato a febbraio, quando fu costretto a uscire all’intervallo contro l’Atalanta, saltando poi le sfide con Cagliari e Torino. Il rientro era arrivato proprio nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Dea, ma da quel momento ha sempre giocato stringendo i denti, allenandosi spesso a parte e gestendo il dolore. A Bologna ha provato ancora una volta a esserci, salvo poi arrendersi quasi subito. Si tratterebbe di un riacutizzarsi dello stesso fastidio. A confermarlo è stato anche Marco Ianni nel post partita: «Ce lo aspettavamo, è un mese che stringe i denti. Voleva esserci a tutti i costi. Dalle prime valutazioni dovrebbe essere il solito problema al ginocchio, pensiamo possa tornare dopo la sosta». Filtra quindi un cauto ottimismo, con l’obiettivo di riaverlo a disposizione al rientro. Intanto, lo stop del campionato porterà via diversi giocatori da Formello. Saranno nove i biancocelesti impegnati con le rispettive nazionali, ma senza rappresentanti nella Nazionale maggiore italiana, complice l’infortunio di Zaccagni (a rilento il suo recupero).

L’unico azzurro sarà Motta, convocato dall’Under 21. Lasceranno la Capitale anche Provstgaard e Isaksen (Danimarca), Hysaj (Albania), Marusic (Montenegro), Dia (Senegal), Dele-Bashiru (Nigeria), oltre ai giovani Przyborek (Polonia U-19) e Ratkov (Serbia). Una pausa che servirà per rifiatare, ma soprattutto per recuperare energie e uomini in vista del rush finale. In tal senso occhi puntati su Cataldi e Basic, che potrebbero rientrare entrambi per la sfida con il Parma.

