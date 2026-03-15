Tennis, in finale a Indian Wells sarà Sinner contro Medvedev

15 marzo 2026 a

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Sarà Daniil Medvedev a sfidare Jannik Sinner in finale del "Bnp Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il russo, numero 11 del ranking e del seeding, ha battuto Carlos Alcaraz con il punteggio du 6-3, 7-6 in un'ora e 38' di gioco. Alcaraz perde l'imbattibilità del 2026 dopo 16 vittorie consecutive.

"E' un grande risultato, è importante essere arrivato per la prima volta in finale. Questo è il torneo che mi è mancato di più l'anno scorso". Così Jannik Sinner dopo il successo contro Alexander Zverev che gli ha permesso di raggiungere l'ultimo atto di Indian Wells. "Ho giocato un'ottima partita. I due break nel primo set mi hanno dato fiducia- ha spiegato l'azzurro- Ho cercato di cambiare posizione in risposta, il piano prima del match era di dare importanza a questo aspetto, ma dipende da come ci si sente. Contro di lui ogni partita è difficile, e sono contento di come sia andata" ha concluso Sinner.