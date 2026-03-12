Lazio, Sarri punta su Patric per fermare Modric

Daniele Rocca 12 marzo 2026 a

Chi lo ferma il Pallone d'Oro? A Formello si fanno i conti con la grana regista. Rovella è out per l'operazione alla spalla, mentre Cataldi è da considerarsi fuori fino alla sosta per le nazionali di fine marzo. Ieri Danilo ha effettuato gli esami strumentali, confermato lo stop per almeno due settimane. Lui vorrebbe tornare per la trasferta di Bologna, ma lo staff si prenderà tutto il tempo possibile per recuperarlo al 100%, senza assumersi rischi. Quindi bisogna trovare la soluzione per domenica sera: la più immediata porta ancora una volta al nome di Patric. Lo spagnolo era già stato utilizzato in quella posizione proprio durante la partita con il Sassuolo e Sarri ha spiegato chiaramente le ragioni della scelta: «Ha fatto anche il centrocampista nel Barcellona B. Sa muovere il pallone con un tocco, per questo ho scelto lui». Una soluzione d’emergenza che potrebbe essere riproposta anche nel big match contro il Diavolo. Un’alternativa potrebbe arrivare dal recupero di Basic. Il croato è fermo da settimane a causa di un’infiammazione all’adduttore, ma nelle prossime ore proverà ad accelerare il lavoro per capire se ci siano margini almeno per tornare tra i convocati. Farebbe di tutto per sfidare in campo il connazionale con la maglia numero 14. La partita contro i rossoneri rappresenterà la seconda gara consecutiva all’Olimpico dopo quella disputata contro il Sassuolo.

Tra i pali ci sarà ancora Motta, chiamato a guidare la difesa dopo l’infortunio di Provedel. Davanti al portiere, però, resta da sciogliere anche il nodo legato a Romagnoli. Il difensore ha accusato un indurimento al polpaccio e verrà valutato con attenzione (non preoccupa). Se non dovesse recuperare, è pronto Provstgaard a fare coppia con Gila al centro della difesa. Sulle corsie laterali, invece, dovrebbero essere confermati Marusic a destra e Tavares a sinistra, con il portoghese leggermente favorito su Luca Pellegrini dopo la buona prova mostrata nelle ultime uscite. In mezzo al campo, oltre al possibile adattamento di Patric davanti alla difesa, Sarri dovrebbe affidarsi ancora alla fisicità di Dele-Bashiru e alla qualità di Taylor per completare il reparto, con Belahyane che resta l’alternativa principale (non viene visto da regista). Davanti, infine, pochi dubbi. Il tridente offensivo dovrebbe essere ancora composto da Isaksen sulla destra, Maldini al centro e Zaccagni sulla corsia opposta. Nel frattempo la società ha fatto chiarezza sulle condizioni di Provedel dopo l’intervento chirurgico alla spalla. L’operazione è perfettamente riuscita e il portiere ha già lasciato l’ospedale. «Il portiere - si legge nel comunicato - osserverà ora un periodo di riposo articolare con tutore per circa un mese, al termine del quale inizierà il protocollo riabilitativo». Intanto per la sfida contro il Milan, infatti, è atteso anche il ritorno dei tifosi allo Stadio Olimpico, seppur in maniera eccezionale. Sono oltre 14 mila i biglietti venduti, con il dato finale che dovrebbe attestarsi intorno alle 50 mila presenze.<QA0>

