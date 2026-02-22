Losanna, le tute da gara di Fontana, Lollobrigida e Betti al museo olimpico

Foto: Lapresse

Le tuta da gara delle pattinatrici azzurre Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Chiara Betti saranno donate ed esposte al museo Olimpico di Losanna in Svizzera. Lo ha annunciato il Coni da Casa Italia nel corso della conferenza stampa dei Giochi olimpici di Milano-Cortina Le imprese azzurre realizzate trovano casa nella storia. Le tute ufficiali indossate da Francesca Lollobrigida (pattinaggio di velocità), Arianna Fontana (short track) e Chiara Betti (short track) entreranno a fare parte della collezione permanente del museo di Losanna, il cuore della memoria sportiva mondiale. Le tre azzurre hanno donato i propri completi da competizione.

Francesca Lollobrigida si è assicurata due medaglie d'oro (3.000 metri con tanto di record olimpico e 5.000 metri) nel pattinaggio di velocità, con prestazioni storiche sulla pista del Milano Ice Park. Arianna Fontana, oltre a essere stata una delle grandi protagonista nelle gare di short track grazie a un tris di medaglie (oro nella staffetta mista 2.000 metri, argento nei 500 metri e ancora argento nella staffetta femminile 3.000 metri), è entrata nella leggenda, affermandosi come l'atleta italiana più decorata della storia con 14 medaglie e posizionandosi seconda in classifica all-time invernale al pari dell'ex biathleta norvegese Ole Einar Bjørndalen ea meno uno rispetto all'ex sciatrice di fondo Marit Bjørgen (15), la sportiva (donna o uomo) più medagliata della storia. Chiara Betti, al pari di Fontana, ha preso parte ai traguardi raggiunti sia dalla staffetta mista sia da quella femminile, delle imprese di squadra rese possibili anche grazie alle prove di tutti gli altri componenti.

Il passaggio di consegne è avvenuto al Villaggio Olimpico di Milano alla presenza del Vice Capo Missione dell'Italia Team, Enzo Bartolomeo, di Frédérique Jamolli, Head of International Cultural Development del Comitato Olimpico Internazionale, e della stessa Chiara Betti, presenti alla cerimonia in rappresentanza delle altre pattinatrici azzurre. Un momento istituzionale che ha sancito l'ingresso ufficiale dei cimeli azzurri all'interno della collezione del Museo più prestigioso al mondo dedicato ai Giochi. Con questa donazione, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Chiara Betti entrano idealmente nella galleria dei grandi campioni che hanno scritto le pagine della storia olimpica, lasciando una testimonianza concreta della loro partecipazione e dei risultati ottenuti a Milano Cortina 2026.