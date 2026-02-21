As Roma, il ritorno di Totti? Gasperini: "Sarebbe grande risorsa..."

21 febbraio 2026 a

In casa Roma il nome Totti è ancora oggi simbolo di un attaccamento alla maglia che i tifosi non dimenticano di certo. Per questo, qualsiasi notizia di ritorno nel club del 'pupone' fa drizzare le orecchie a tutti coloro che nel 2017 hanno salutato per l'ultima volta il Capitano giallorosso dal calcio giocato. E se questa attesa fosse finita?

Il primo ad aver messo la pulce nell'orecchio è stato l'ex mister e ora dirigente Claudio Ranieri: "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché ne è davvero parte". A commentare la notizia è poi subentrato l'attuale tecnico Gian piero Gasperini, che però resta cauto. "Non è una questione che ho tirato fuori io e non ne ho parlato con la società, ma, se chiedete a me, Totti è una grandissima risorsa e un'opportunità - ha detto il mister nella conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese - Lo vedo bene, ma non ho mai avuto contatti con lui".

Massima cautela, quindi. Ma nella Capitale il desiderio di rivedere Totti nel team è ancora forte.