Sinner placa le polemiche dopo la sconfitta: "Succede, i risultati arriveranno. Fra obiettivi c'è il Roland Garros"

20 febbraio 2026 a

a

a

Basta una piccola sconfitta, tra l'altro in un match durato tre set, per tornare ad alzare i dubbi sul campione di tennis Jannik Sinner. Il giovane altoatesino, numero 2 del ranking mondiale, ha perso ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Doha contro il ceco Jakub Mensik. Una partita che ha riacceso le polemiche sullo stato di Sinner, che però ha subito messo un freno alle speculazioni: "Stiamo lavorando per cercare di vincere più partite possibile, ma momenti come questo possono succedere. Sono sicuro che supererò questa situazione".

Nulla di grave per il campione, dunque, che si dice fiducioso sul percorso: "Momenti come questo possono succedere a ogni giocatore li attraversa. Sono certo che il lavoro pagherà e che i risultati verranno. Ho vissuto periodi peggiori".

I prossimi appuntamento del circuito sono tra i più importanti dell'anno. "Uno dei miei grandi obiettivi per quest'anno è il Roland Garros. La strada è ancora lunga", ha detto Sinner.