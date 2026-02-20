Olimpiadi, la pattinatrice polacca Sellier ferita al volto dalla lama di un'avversaria

Foto: Ansa

Tommaso Manni 20 febbraio 2026 a

La pattinatrice polacca Kamila Sellier ha subito un taglio spaventoso sopra l'occhio sinistro dopo che una lama di un altro pattinatore l'ha colpita mentre stava disputando i 1.500 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina. I medici l'hanno messa su una barella e l'hanno portata fuori mentre gli arbitri hanno fermato la gara. Gli operai hanno ripulito il sangue dal ghiaccio. L'incidente ha anche fatto cadere l'italiana Ariana Fontana e l'americana Kristen Santos-Griswold. I funzionari hanno penalizzato Santos-Griswold per un passaggio di corsia illegale. Fontana è riuscita a recuperare e a finire seconda mentre cercava di vincere una quindicesima medaglia ai Giochi invernali.

Sellier è scesa in pista insieme alla 15 volte medaglia olimpica italiana Ariana Fontana e alla pattinatrice americana Kristen Santos-Griswold, che è stata penalizzata per un passaggio di corsia illegale che ha contribuito all'incidente. Questo le ha impedito di avanzare fino ai quarti di finale. La gara è stata sospesa mentre un grande lenzuolo bianco è stato steso per evitare che il pubblico vedesse la campionessa sanguinare nell'arena nell'ultima notte di pattinaggio di velocità. Sellier ha lasciando una scia di sangue nell'angolo finale della pista che gli addetti hanno dovuto pulire durante la pausa. I funzionari polacchi hanno detto che l'occhio di Sellier era ok. Ha ricevuto punti di sutura a bordo pista prima di andare in ospedale per altri esami.