Sale la febbre per Jutta Leerdam, quanto vale la campionessa olandese

Un suo post vale un milione di euro. E' quanto ha incassato Jutta Leerdam per aver mostrato la sua biancheria intima dopo la conquista della medaglia d'oro a Milano-Cortina. E' sicuramente Jutta Leerdam l'atleta copertina dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, almeno a Milano. L'avvenente pattinatrice olandese, campionessa olimpica nei 1.000m di pattinaggio velocità, è la "medaglia d'oro" per l'atleta più social avendo generato "solo lei fino ad oggi pi§ di 100 milioni di engagement", ha fatto sapere il Cio nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center.

Sempre a proposito di social, il Cio fa sapere che sono stati registrati 1,3 miliardi di engagement (like, condivisione, commento e ogni altro tipo di interazioni), una media di 500mila per ogni atleta e un totale di 900 milioni di follower.