Lollobrigida da impazzire, altro oro a Milano-Cortina per pattinatrice romana

Francesca Lollobrigida nella storia dello sport italiano. La 35enne campionessa romana ha vinto la medaglia d'oro anche nei 5mila metri di pattinaggio di velocità alle Olimpiadi di Milano Cortina con il tempo di 6'46"17. Medaglia d'argento per l'olandese Merel Conijn in 6'46"27 e bronzo per la norvegese Ragne Wiklund in 6:46.34. Lollobrigida bissa lo splendido oro vinto nei 3mila metri pochi giorni fa.

Una prova spettacolare di Lollobrigida, che a 35 anni è in una forma strepitosa ed è stata al comando dall'inizio alla fine della gara. Incredibile il finale: quando sembrava che il vantaggio dell'olandese stesse per assottigliarsi sempre di più, anche spinta dal pubblico italiano sugli spalti la mamma volante ha tirato fuori fino all'ultima stilla di energia per fare accendere la luce verde. Con questo successo Lollobrigida diventa l'atleta più medagliata nella storia del pattinaggio di velocità italiano con 2 ori, 1 argento e 1 bronzo. L'atleta romana dopo aver conquistato l'oro sui 5000 metri, ha cantato l'inno d'Italia con la mano sul cuore. È la prima atleta azzurra finora ad aver conquistato due ori nell'Olimpiade in corso.