Pattinaggio, medaglia d'oro per l'Italia anche nell'inseguimento a squadre

Foto: LaPresse
Gli azzurri dell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità conquistano la medaglia d'oro, chiudendo la finale davanti agli Stati Uniti. L'impresa al Milano Speed Skating Stadium è targata da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La loro è la 24esima medaglia conquistata dall'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Terza la Cina, che ha vinto la finale per il bronzo contro l'Olanda.

 

 

 

 

L'oro olimpico centrato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti nell'inseguimento a squadre di pattinaggio velocità su pista lunga arriva a vent'anni esatti da quello di Torino 2006. In quel caso furono Enrico Fabris, Matteo Anesi, Ippolito Sanfratello (più Stefano Donagrandi riserva nella finale) a salire sul gradino più alto del podio battendo in finale il Canada, anche in quel caso in modo netto, con più di 2 secondi di vantaggio (+2.42).

