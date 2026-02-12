Milano-Cortina, Federica Brignone oro nel Super G: "Qualcosa di incredibile"

Foto: Ansa

Impresa Federica Brignone. Alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina la campionessa azzurra conquista la medaglia d'oro nel Super G e non nasconde la sua gioia e la sua sorpresa di fronte all'exploit sportivo di cui è stata protagonista.

"È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto o la va o la spacca, ma non pensavo di poter vincere l'oro, sinceramente. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale". Queste le parole della campionessa azzurra Federica Brignone alla Rai dopo il Super G ai Giochi di Milano-Cortina. "Forse ce l'ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un'outsider, oggi è veramente qualcosa di speciale".