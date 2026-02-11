Basket, Roma in A1 e Nba Europe. Il piano di Doncic & Co: c'è pure l'impianto

Foto: Ansa

Paolo Dani 11 febbraio 2026

La Roma del basket di nuovo in Seria A1 e nella nascente Nba Europe. Dagli Stati Uniti rimbalzano nuovi dettagli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport c'è un precontratto per l’acquisto del diritto di Cremona, requisito per riportare la Capitale nel basket dei massimi livelli, con un gruppo di investitori guidato dall’ex GM NBA Donnie Nelson. La superstella Nba Luka Doncic farebbe parte del gruppo, insieme a Rimas Kaukenas.

La superlega europea col marchio Nba è prevista per il 2027 secondo i piani di Adam Silver, tra le città candidate Milano, Londra, Parigi, Madrid, Berlino e Istanbul. I costi d’ingresso sarebbero anche oltre il miliardo di dollari, ma l'interesse di investitori "pesanti" c'è.

Tra le interlocuzioni in corso anche quelle che riguardano l’impianto. Secondo le ultime indiscrezioni ha già avuto incontri per il PalaEur per giocare in quell'impianto prima di un trasloco al Foro Italico che nel frattempo vedrà la capienza aumentare grazie a importanti lavori di miglioramento.