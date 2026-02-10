Tennis, Rai dice addio alle Atp finals: i diritti passano a Mediaset. Attesa la firma

10 febbraio 2026 a

Sarà Mediaset a trasmettere in chiaro il celebre torneo tennistico delle Atp Finals, che dal 2021 viene ospitato dal Pala AlpiTour di Torino. L'intesa, per cui manca solo la firma, arriva a margine di un accordo con l’Associazione Tennisti Professionisti e avrà la durata di tre anni. Battuta quindi la Rai, che deteneva i diritti fino al 2025.

Dal 2021, la Inalpi Arena è il tappeto di scontro per i primi 8 tennisti del ranking che gareggiano fra loro per un posto sul tetto del mondo. Un appuntamento iconico, che recentemente è stato riconfermato nel nostro paese fino al 2030: attestato di stima che rende l'Italia uno dei poli di riferimento nel Tennis, oggi nel suo periodo d'oro grazie alle imprese dei numerosi italiani in classifica guidati dal campione Jannik Sinner.