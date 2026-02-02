Serie A, la Roma si ferma a Udine e scivola al quinto posto

Foto: Ansa

Paolo Dani

La Roma ferma la sua corsa con l'Udinese al Bluenergy Stadium. I friulani si impongono 1-0 sulla formazione di Gasperini grazie al gol di Ekkelenkamp ad inizio ripresa. I giallorossi restano così a 43 punti, scivolando al quinto posto, scavalcati dalla Juventus, mentre l'Udinese sale a 32 punti agganciando la Lazio. Runjaic per la sfida conferma Davis al centro dell'attacco con Atta ed Ekkelenkamp alle sue spalle. Miller e Karlstrom a metà campo. Gasperini risponde con Malen in attacco, con Soulé e Pellegrini a supporto. Cristante ed El Aynaoui in mediana, Wesley a sinistra. L'Udinese inizia meglio e al 7' ci prova Atta con un tiro angolato scoccato dalla lunga distanza, ma Svilar non si fa sorprendere. All'8' ancora i padroni di casa in avanti con la corta respinta di Svilar dopo un tiro-cross di Ekkelenkamp, ma Solet sotto porta non riesce a indirizzare verso la porta. La Roma non riesce a pungere con Malen poco servito. Al 26' ripartenza dell'Udinese con un cross rasoterra di Davis che attraversa tutta l'area ma Mancini riesce con una zampata ad anticipare Ekkelenkamp pronto a colpire da due passi. Sul finire di primo tempo di prova Miller ancora da fuori area con il pallone che termina oltre la traversa e al 45' punizione di Soulè a giro, fuori misura.

Ad inizio ripresa ancora Udinese pericolosa e al 49' va in vantaggio grazie alla punizione calciata da Ekkelenkamp che tocca la spalla di Malen in barriera e beffa Svilar per l'1-0. Al 65' prima mossa di Gasperini, che toglie Pellegrini ed inserisce Venturino. Al 70' punizione battuta da Malen ma pallone direttamente sulla barriera. La Roma alza i ritmi e al 72' ancora Malen calcia verso la porta ma la deviazione di Kristensen salva l'Udinese. Friulani sempre pericolosi dalla distanza. Al 76' altra punizione di Ekkelenkamp con una traiettoria insidiosa che Svilar alza sopra la traversa. A dieci dalla fine Gasperini prova ad inserire Robinio Vaz, Tsimikas e Pisilli. La Roma si riversa nella metà campo avversaria ma rischia ancora all'87' sul traversone insidioso di Zarraga, per la torre di Gueye che Svilar allontana. I giallorossi trovano anche il gol del pareggio al 90' con Cristante ma l'azione è viziata da una posizione di fuorigioco di Tsimikas e la rete viene annullata. Al 97' girata in mischia di Mancini e miracoloso intervento di Okoye a salvare i suoi. Nel finale Zaniolo appena entrata ha l'occasione del raddoppio con Svilar fuori dalla porta, ma non riesce a tirare. Non c'è più tempo per la Roma che dovrà rifarsi all'Olimpico con il Cagliari nella prossima giornata.