Ferrari svela nuova SF-26, Hamilton e Leclerc: "Obiettivo essere pronti"

Il ritorno al rosso lucido con il bianco nella parte superiore dell'abitacolo richiamo ad un passato vincente, quello degli anni '70 con il grande Niki Lauda. Si presenta così la nuova Ferrari SF-26, presentata oggi a Fiorano e con un video sui canali social della scuderia, in vista del Mondiale di Formula 1 2026. Nonostante la deludente stagione 2025, l'entusiasmo degli appassionati della Rossa non manca sperando in un riscatto dei due piloti Charles Leclerc e soprattutto Lewis Hamilton. Proprio il 40enne pilota inglese, arrivato lo scorso anno tra grandi aspettative, è atteso a una stagione che lo riporti al suo livello abituale. E' toccato a lui scendere per primo in pista a Fiorano, in una giornata grigia e fredda, sotto lo sguardo attento dello stato maggiore della Ferrari, a partire dal presidente John Elkann visto insieme a Piero Ferrari e al team principal Fred Vasseur.

La nuova la monoposto volerà ora a Barcellona dove sono in programma i primi test in vista del Mondiale. "La SF-26 segna l'inizio di un nuovo ciclo per la Formula 1 e per Ferrari che propone, nello stesso anno, nuove regole per il telaio, per la power unit, nuovi carburanti e gomme con caratteristiche differenti. Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l'inizio di un percorso completamente nuovo, costruito su regole diverse che vede tutti i concorrenti dover fare i conti con non poche incognite", ha detto il team principal Fred Vasseur. "Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende", ha aggiunto. "Nei miei anni con la Scuderia Ferrari HP abbiamo già vissuto insieme importanti cambiamenti regolamentari: sappiamo quanto la sfida sia complessa, ma stiamo lavorando con grande motivazione per arrivare in pista il più preparati possibile", ha detto Leclerc secondo cui "il supporto dei tifosi in questa stagione sarà particolarmente: è ciò che rende Ferrari così speciale e ci spinge a dare sempre il massimo". "Da pilota è stata una sfida particolarmente intrigante poter esser coinvolto fin dall'inizio nel processo di sviluppo di una vettura così diversa, lavorando con gli ingegneri per definire una direzione condivisa", ha dichiarato Hamilton consapevole che "sarà un anno estremamente importante".

La SF-26, settantaduesima realizzata dalla Casa di Maranello, apre un nuovo ciclo regolamentare che segna l'inizio di una fase completamente inedita per la F1, che sarà caratterizzata da vetture più leggere, da un profondo ripensamento dei concetti aerodinamici e da una nuova generazione di power unit. Il telaio abbandona l'effetto suolo a favore di un approccio aerodinamico differente, con linee più pulite e una filosofia complessiva orientata alla riduzione del peso e a una maggiore efficienza complessiva, in linea con gli obiettivi fissati dalla Formula 1 per il ciclo tecnico che comincia questa stagione. Anche la power unit rappresenta una svolta - si legge ancora - il regolamento 2026 introduce una nuova generazione di propulsori ibridi, con l'eliminazione della MGU-H e una MGU-K potenziata fino a 350 kW, a rafforzare il ruolo della componente elettrica. Questo cambiamento ha richiesto un approccio progettuale completamente nuovo e un'ancora più stretta integrazione tra telaio e power unit. "Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura. In questa prima fase la priorità sarà imparare quanto più possibile e iniziare a costruire basi solide sulle quali pianificare il lavoro in vista dell'inizio della stagione", ha concluso Vasseur.