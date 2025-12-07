Serie A, la Lazio non decolla: pari all'Olimpico con il Bologna

Foto: LaPresse

Termina in parità 1-1 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Bologna, con i gol di Isaksen e Odgaard a decidere la sfida e con la squadra di Sarri rimasta in dieci uomini per l'espulsione di Gila al 79'. Con questo punto la formazione di Italiano sale a 25 punti ma manca l'aggancio alla Roma al quarto posto, mentre i biancocelesti si portano a 19 punti. Prima frazione molto divertente con diverse occasioni e due reti nel finale tutte danesi, con Isaksen ad aprire le marcature per i biancocelesti e Odgaard a ristabilire la parità pochi minuti dopo. Continui ribaltamenti di fronte, tantissime occasioni, a partire dal 13' quando ci prova Tavares che arriva al tiro con il destro dopo una serpentina insidiosa ma termina a lato. Al 15' risponde il Bologna su Odgaard che incrocia di sinistro che esce di pochissimo. Un minuto dopo grande occasione per la Lazio con Isaksen che, servito benissimo da Castellanos, conclude di prima intenzione ma è bravissimo Ravaglia a respingere. Al 30' risponde ancora il Bologna con Odgaard che arriva al tiro da buona posizione dopo un grave errore di Marusic ma è bravo Provedel a respingere.

Al 38' la Lazio passa in vantaggio grazie al contropiede fulmineo di Zaccagni che arriva al tiro, Ravaglia para ancora ma sulla respinta c'è Isaksen che mette in rete per l'1-0. Il vantaggio però dura poco e al 40' la squadra di Italiano pareggia: Zortea conclude con il destro dopo il tunnel a Tavares, miracolo di Provedel, palla sul palo, ma sulla respinta Odgaard è il più lesto di tutti e fa 1-1. Al 43' altra enorme occasione per il Bologna con Miranda che scavalca Provedel con uno splendido pallonetto ma è decisivo l'intervento di Gila di testa sulla linea che salva la Lazio. Ad inizio ripresa al 63' tocca a Guendouzi provarci con un piatto destro ma Ravaglia a devia in calcio d'angolo. Al 73' è sempre decisivo Ravaglia ancora su Guendouzi. Il tiro deviato del francese diventa insidioso ma il portiere del Bologna si salva. Passa un minuto e Lazio ancora vicina al vantaggio con Noslin ma para ancora il portiere rossoblu. Al 79' la gara prende un'altra piega con il cartellino rosso per il difensore della Lazio Mario Gila. Il centrale viene prima ammonito dopo un brutto fallo e poi espulso poco dopo per proteste lasciando la squadra in dieci. Il Bologna ci prova ma la Lazio chiude gli spazi e prova a ripartire, ma nessun altro sussulto per il pareggio finale.