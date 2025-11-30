Milan-Lazio, la moviola di Calvarese: pasticcio finale sul mani di Pavlovic

30 novembre 2025 a

Ottava presenza stagionale in Serie A e nona complessiva - contando anche la Serie B - per Giuseppe Collu, che a San Siro in Milan-Lazio era alla gara finora più importante della sua carriera (quest'anno aveva diretto anche Atalanta-Lazio). La gara del Meazza scorre via abbastanza liscia fino all'episodio dell'On Field Review nel recupero del secondo tempo per valutare un potenziale fallo di mano da rigore di Strahinja Pavlović sul tiro di Romagnoli. Molto cervellotica la revisione istruita dal VAR Aleandro Di Paolo: nel suo announcement, infatti, Collu fa capire che il mani sarebbe stato punibile "perché fuori sagoma", ma assegna un calcio di punizione a favore dei rossoneri per un precedente fallo subito dal difensore serbo.

Eppure Marušić non commette alcuna irregolarità ai suoi danni: la "trattenuta" è troppo lieve per essere sanzionata. Insomma, nel complesso una revisione sbagliata sul piano tecnico, che peraltro accende gli animi tra le squadre e le panchine (espulso Allegri). Tra gli episodi più contestati c'è un altro presunto fallo di mano nell'area rossonera, sempre nel finale, da parte di Gabbia; ma il difensore è in marcatura, il pallone arriva da un compagno, insomma non è un gesto punibile. Ancor prima, il Milan chiedeva un rosso per Romagnoli per un tackle su Saelemaekers al limite dell'area: corretta però l'ammonizione, non ci sono gli estremi né per il DOGSO (chiara occasione da gol) né per il fallo grave di gioco (il punto di contatto è basso). Gli altri gialli: esagerati quelli a Tomori (fallo su Zaccagni) e allo stesso Zaccagni (che gli "restituisce il favore"); Pellegrini viene ammonito per proteste dopo aver subito fallo da Fofana e aver chiesto il giallo, Gabbia per aver fermato Castellanos con una sbracciata, Ricci per aver trattenuto Pedro.