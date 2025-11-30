L'Atalanta vince 2-0 e affonda la Fiorentina

Foto: Ansa

Redazione 30 novembre 2025 a

a

a

L'Atalanta torna a vincere in campionato dopo due mesi d'astinenza: finisce 2-0 il match contro la Fiorentina, decisive le reti di Kossounou e Lookman. Seconda vittoria casalinga in Serie A per i bergamaschi, i viola non riescono ancora a ottenere i tre punti. E la situazione si fa pesante, quella contro il Sassuolo diventa gia' una gara da dentro o fuori. I nerazzurri, saliti ora in undicesima posizione, giocheranno invece in casa del Verona. L'ex Palladino (nella stagione scorsa ha guidato i gigliati) ha schierato lo stesso attacco visto a Francoforte, con Scamacca unica punta supportato da De Ketelaere e Lookman. Diversi i cambi per Vanoli, che rispetto alla sconfitta contro l'Aek ha schierato Kean e l'ex Piccoli in attacco, entrambi nel mirino del commissario tecnico Gennaro Gattuso (sugli spalti della New Balance Arena). I viola sono partiti col piede premuto sull'acceleratore, la doppia occasione delle due punte e' stata neutralizzata da Carnesecchi, reattivo soprattutto sul secondo tap-in nei pressi dell'area piccola. La Dea ha tentato di gestire il possesso, De Ketelaere e' stato tra i piu' pericolosi, decisivi i due interventi di De Gea che hanno mantenuto il punteggio sullo 0-0. Il vantaggio dei bergamaschi si e' concretizzato al 41' quando Kossounou, su un tiro-cross, ha beffato l'estremo difensore spagnolo. Una rete che ha tagliato le gambe alla squadra di Vanoli, nella ripresa la timida reazione non e' bastata per evitare il 2-0 di Lookman, arrivato dopo l'ennesima parata dello stesso De Gea. Gli ospiti si sono affidati a Sohm, il tiro dello svizzero e' stato pero' deviato in angolo da Zappacosta. Di mezzo anche la sfortuna, con Kean che ha colpito il palo su un traversone di Mandragora. Nel finale festa per giocatori e tifosi bergamaschi, tutt'altra atmosfera in casa viola con i calciatori che sotto la curva ospite hanno avuto un confronto con i sostenitori al seguito della squadra. Mercoledi' i bergamaschi giocheranno gli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa (ore 15.00), la Fiorentina giochera' invece il 27 gennaio contro il Com