Cremonese-Roma, la moviola di Calvarese: Ayroldi è un disastro, lo salva il Var

24 novembre 2025 a

Male Ayroldi, che continua a fare passi indietro non appena si alza il livello delle gare. Con alcune decisioni cervellotiche, scontenta entrambe le squadre in un match mai in discussione e corretto grazie al comportamento dei calciatori. Andiamo con ordine. Ci sta sbagliare su una rimessa laterale, ma subito dopo l'arbitro sbaglia a non ammonire Floriani Mussolini (già graziato pochi minuti prima per una gomitata da giallo non fischiata su Celik) per una trattenuta evidente ai danni di Wesley impegnato in un'azione pericolosa. Nella stessa azione, interrompe il gioco per un fallo di Ziolkowski su Bonazzoli ammonendo il polacco. Incomprensibile pochi istanti dopo il fischio per un rigore inesistente: a pochi metri di distanza, e guardando nella direzione dell'azione, l'arbitro interpreta erroneamente come punibile un tocco di braccio di Mancini su un cross: il difensore ritrae la mano verso l'addome, compiendo un gesto che rende l'impatto col pallone assolutamente non punibile.

Inevitabile l'OFR di Pezzuto e la revoca del penalty, come accaduto sempre ad Ayroldi in Genoa-Lazio: anche lì aveva dato rigore per un fallo di mano che non c'era (di Romagnoli) ed era stato fortunatamente corretto. Nella ripresa l'espulsione di Gasperini. Fino al rapporto di gara non sapremo la motivazione ufficiale, ma dalla tv sembra che l'allenatore stia chiedendo spiegazioni senza essere offensivo o aggressivo. Il rosso diretto appare dunque sproporzionato rispetto a ciò che si vede, col tecnico che ripete "dimmi cos'ho detto, dimmi cos'ho detto". Nel primo tempo non c'è rigore per la Roma sul corpo a corpo regolare tra Terracciano e Wesley. Gli altri gialli: Bondo viene ammonito per una sbracciata su Celik, mentre El Aynaoui per aver ostacolato la battuta di una punizione da parte di Vazquez.