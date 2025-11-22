Allegri e Chivu fanno pretattica, nei derby non c'è un favorito

Foto: La Presse

L'Inter per provare la fuga, il Milan per riprendersi la vetta. Il Derby della Madonnina in programma domani a San Siro, il primo da quando le due squadre sono co-proprietarie dello stadio, può essere uno snodo fondamentale per la lotta allo Scudetto. E' forse anche per questo che alla vigilia i due allenatori fanno pretattica, qualcuno direbbe anche catenaccio, nessuno vuole dare vantaggio all'avversario scoprendo le carte. "Non esistono favoriti nei Derby, si parte dallo 0-0 e sono gare da 50 e 50. Bisogna portare gli episodi dalla propria parte, alzare il livello di attenzione, correre di più, vincere più duelli e cercare di fare di tutto per raggiungere il risultato", ha dichiarato l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu. "Inter favorita? Intanto si parte da 0-0. L'Inter è una squadra forte, in un ottimo momento di condizione fisica e tecnica ma lo siamo anche noi", ha replicato il tecnico del Milan Max Allegri.

In casa Inter, Chivu dovrà fare a meno dell'infortunato Dumfries ma per il resto sono tutti a disposizione, anche Marcus Thuram. "Sta bene, non è andato in Nazionale. Aveva bisogno di qualche allenamento in più", ha detto Chivu che sulla presenza da titolare del francese insieme a Lautaro è rimasto abbottonatissimo. "Thuram e Lautaro titolari? Non faccio il Fantacalcio, non dico nulla", la replica una domanda in chiave ironica. Guardando al campionato, il tecnico nerazzurro ha detto ancora: "Sappiamo che la classifica è cortissima ed è ancora presto, ma tre punti sono sempre tali e vogliamo fare di tutto per prenderceli. Domani non sarà una normale domenica, è una partita a sé e non esistono favorite, può succedere di tutto". "Bisogna entrare in campo sempre e comunque con la determinazione e l'attenzione giusta, dovremo imparare ad approcciare e fare una partita del genere con questo atteggiamento corretto. Per fortuna il campionato dura 38 giornate, ma domani vogliamo vincere", ha aggiunto.

In casa Milan, Allegri ha invece annunciato che Rabiot è recuperato e "gioca". Sempre a proposito della formazione, il tecnico toscano domani potrebbe schierare per la prima volta Leao e Pulisic insieme dall'inizio. "Domani gli indisponibili sono Athekame che ha un problema al soleo, e Gimenez per la caviglia. Gli altri stanno bene e hanno migliorato la condizione, e questo è un bene sia per domani che per il periodo che dovremo affrontare da qua a marzo", ha detto. Mentre se sulla scelta fra Bartesaghi ed Estupinan a sinistra influisce l'assenza di Dumfries. "Non influisce, oggi dovrò decidere. La partita è lunga, magari avrò bisogno di tutti e due", ha replicato. A proposito del significato del Derby, Allegri da tecnico esperto quale è ha detto: "All'interno di Inter-Milan c'è una rivalità storica per Milano. Sarà una partita meravigliosa". "L'Inter insieme al Napoli è la favorita per lo Scudetto, ha vinto 11 delle 12 ultime partite. Ha giocatori tecnici e fisici, però il derby comunque è sempre a sé. Dovremo essere bravi a fare una partita molto valida ed essere più attenti, quello che ci è mancato a Parma", ha concluso.