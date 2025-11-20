Mondiali, l'Italia contro l'Irlanda del Nord nei playoff

Foto: La Presse

Redazione 20 novembre 2025 a

a

a

L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 che si disputeranno negli Stati Uniti, Canada e Messico dall'11 giugno al 19 luglio. Il sorteggio di Zurigo ha messo sulla strada della squadra del Ct Gattuso la Nazionale allenata da Michael O'Neill. Nella partita a eliminazione diretta gli Azzurri giocheranno in casa il 26 marzo. In caso di successo la Nazionale italiana affronterebbe nella finale playoff, in programma il 31 marzo, la vincente tra Galles e Bosnia-Erzegovina.