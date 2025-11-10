Roma, lungo stop per Dovbyk. Si ferma anche N'Dicka, incognita Ferguson

Lorenzo Pes 10 novembre 2025 a

Tre punti contro l'Udinese e primato in classifica alla sosta di novembre per la Roma di Gian Piero Gasperini che deve fare i conti con l'infermeria. Dopo gli stop di Dybala e Bailey della scorsa settimana dopo il match contro i friulani si fermano anche Dovbyk e N'Dicka. L'attaccante ucraino, uscito nei minuti finali del primo tempo, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al tendine del retto femorale sinistro. Un problema importante che lo terrà ai box oltre un mese con la speranza di riaverlo per gli ultimi due match del 2025 con la Juventus del 20 dicembre e col Genoa del 29 dicembre.

Prosegue il recupero, invece, l'altro centravanti giallorosso Ferguson, fermato per un problema alla caviglia lo scorso 29 ottobre nel match col Parma, che ha ripreso a correre lo scorso venerdì e punta al recupero per il match contro la Cremonese alla ripresa del campionato. Ieri era arrivato l'annuncio di Gasperini sulla permanenza a Trigoria dell'irlandese che però potrebbe comunque raggiungere il ritiro della nazionale per il secondo match in programma domenica sera in Ungheria. L'Irlanda resta in contatto col club giallorosso che dopodomani riprenderà gli allenamenti e si valuterà l'eventuale disponibilità del centravanti. Il tecnico piemontese spera di recuperare anche l'altro attaccante ai box, ovvero Bailey, alle prese con una lieve lesione al bicipite femorale.

Discorso diverso per N'Dicka, che al termine della gara contro l'Udinese ha riportato una distorsione alla caviglia che gli ha impedito di raggiungere il ritiro della Costa d'Avorio. Il difensore sarà valutato e in parallelo con lo staff medico della nazionale ivoriana si deciderà se potrà partire o meno per l'Africa.