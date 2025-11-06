Genoa, c'è l'ufficialità dell'accordo con De Rossi. L'ex allenatore della Roma torna in panchina

Foto: Lapresse

Daniele De Rossi è il nuovo allenatore del Genoa. Lo comunica il club ligure in un nota: "Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra - si legge - Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l'allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini". La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, "è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l'ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori".

La Serie A registra dunque tre cambi in panchina dopo 10 giornate. Il primo era avvenuto dopo l'ottavo turno alla Juventus, con l'esonero di Igor Tudor e l'ingaggio di Luciano Spalletti col breve interregno di Massimo Brambilla per la gara vinta contro l'Udinese. Fatali al tecnico croato le tre sconfitte di fila fra campionato e Champions (Como, Real Madrid e Lazio) ma soprattutto un digiuno di vittorie che durava da un mese e mezzo, con la squadra precipitata al settimo posto con Atalanta e Udinese a quota 12. Il ko interno con la Cremonese alla nona giornata e appena 3 punti in classifica figli di altrettanti pareggi hanno spinto invece il Genoa a cambiare: via Vieira e guida ad interim al duo Murgita-Criscito (che conquistano col Sassuolo il primo successo in campionato) prima di passare il testimone a De Rossi. L'ex tecnico della Roma, che non sarà in panchina per una vecchia squalifica rimediata proprio nell’ultima partita in giallorosso, farà il suo debutto contro la Fiorentina che a sua volta, dopo la sconfitta interna col Lecce e un ultimo posto decretato da 4 punti in 10 partite senza nemmeno una vittoria, si separa da Stefano Pioli affidando temporaneamente la squadra al tecnico della Primavera, Daniele Galloppa. Nella scorsa stagione furono in tutto 9 i cambi in panchina in serie A, il primo dei quali dopo appena 4 giornate con la Roma che decise di esonerare proprio De Rossi ingaggiando Ivan Juric.