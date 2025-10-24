Olimpiadi, -105 giorni: si lavora per i giochi della pace

Foto: La Presse

Simone Russo 24 ottobre 2025

A poco più di tre mesi dall’avvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, in occasione della Giornata delle Nazioni Unite, il MIT e SIMICO rinnovano il proprio impegno – per quanto di competenza – nel dare concretezza all’idea dello sport come linguaggio universale di unità tra popoli e culture, realizzando infrastrutture con il compito fondamentale di far stare insieme le persone: dagli atleti ai tecnici, dal pubblico internazionale ai cittadini.

Le sedi olimpiche e i villaggi saranno non solo spazi di gara, ma infrastrutture di incontro: ambienti progettati per coniugare efficienza e accoglienza, dove il linguaggio dello sport si traduce concretamente in rispetto reciproco e dialogo tra culture.

Alta l’attenzione da parte del vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini, che ha più volte sottolineato il valore dello sport e dei Giochi come veicolo di pace, anche in previsione della Tregua Olimpica – la tradizione promossa dal Comitato Olimpico Internazionale e sostenuta dalle Nazioni Unite, che invita gli Stati a sospendere ogni conflitto durante i Giochi per favorire il dialogo e la cooperazione tra i popoli.

Un’occasione per riaffermare – anche attraverso le opere e le infrastrutture – i principi di coesione e partecipazione alla base dei prossimi Giochi.