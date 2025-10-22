-107 giorni alle Olimpiadi: la pista Stelvio entra nel vivo, tra tecnologia e precisione millimetrica

Foto: La Presse

Simone Russo 22 ottobre 2025 a

Proseguono a ritmo serrato i lavori sulla Pista Stelvio di Bormio, una delle protagoniste più attese dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. In questi giorni, le stazioni di pompaggio vengono installate con un’operazione spettacolare: elicotteri sorvolano la pista, posizionando con precisione millimetrica i componenti direttamente sul tracciato, nel cuore della montagna, in uno scenario che unisce ingegneria e natura. Parallelamente, si avvicina al completamento la posa delle condotte in ghisa nella parte bassa della pista, mentre sono in corso i lavori di getto del solaio per la cabina elettrica “Ciuk”, nodo strategico per l’alimentazione dell’impianto.

Procedono inoltre le attività alla stazione di pompaggio Laghetti e il montaggio elettromeccanico presso la stazione Sant’Ambrogio, dove le squadre operano con coordinamento costante. Ogni vite, ogni tratto di condotta, ogni volo di elicottero contribuisce a un obiettivo comune: rendere la Pista Stelvio pronta alle competizioni del 2026, lasciando in eredità al territorio un’infrastruttura all’avanguardia.

Così una nota del MIT.