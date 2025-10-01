Tennis, Sinner torna ad essere imbattibile: vince a Pechino annientando Tien

Foto: Lapresse

Gabriele Laganà 01 ottobre 2025 a

a

a

Obiettivo raggiunto. Jannik Sinner torna a vincere un torneo dopo la finale persa agli Us Open contro Carlos Alcaraz. L’attuale numero 2 del mondo si è aggiudicato l'Atp 500 di Pechino, battendo in finale per 6-2 6-2 l'americano Learner Tien, classe 2005 e 52° nel ranking Atp. L’azzurro, dopo aver vinto nel 2023, ha centrato il bis in Cina contro un avversario che nel corso del torneo ha eliminato Cobolli, Musetti e Medvedev. Sinner ha conquistato il titolo in poco più di un'ora di gioco. Una finale senza particolari difficoltà per l’atleta azzurro che ha dominato la sfida all'inizio alla fine contro un giocatore che forse ha pagato troppo la tensione nel partecipare alla prima finale nel circuito maggiore.

Primo set senza storia. L’altoatesino in poco più di 30 minuti si è aggiudicato la prima frazione. Tien ha lasciato subito il suo turno di servizio in apertura. Sinner ha controllato senza difficoltà l’incontro sin dai primi scambi. Il break messo a segno in apertura ha nettamente agevolato l’atleta azzurro che poi ha ottenuto un secondo break di vantaggio. Sinner ha sfruttato nel migliore dei modi le difficoltà al servizio di Tien. Da fondo campo, l’azzurro è risultato essere sempre solido. Anche il suo servizio ha funzionato alla perfezione. Nel secondo set Tien comincia bene, tenendo per la prima volta a zero il suo turno di battuta. Sinner, però, c’è. L’azzurro annulla la prima palla break dell'incontro e poi piazza un servizio vincente e un ace. La gara corre via veloce senza problemi per Sinner. Quest’ultimo strappa il primo break nel quinto game, sfruttando diversi errori di Tien, autore di due doppi falli. Il secondo set si chiude in 38 minuti.

"Oggi sono contento, ora vediamo come andrà il finale di stagione", ha dichiarato l’azzurro .dal palco della premiazione. Sinner ha ringraziato il pubblico cinese: "Qui mi sento a casa, è un posto speciale per me", lo staff e gli italiani da casa "in molti mi hanno seguito" di mattina in tv. Il successo odierno è il 21° titolo Atp in carriera per l’azzurro e il terzo del 2025. Inoltre la vittoria gli permette di accorciare in classifica sul rivale Alcaraz.