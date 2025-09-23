Powerchair footbal, l'Italia batte 1-0 la Scozia. Oggi la semifinale dell'EPFA Nations Cup

Foto: Il Tempo

Paolo Dani 23 settembre 2025

Nella quarta e ultima partita del Gruppo B dell’EPFA Nations Cup, l'Italia del Powerchair football (calcio in carrozzina) allenata dal romano Marco Ferrazza, vince 1-0 grazie al gol decisivo di Simone Ranzato. Oggi alle 14 la semifinale contro la Francia campione del mondo. Un gol per entrare nella storia. Per la prima volta, il prossimo anno in Argentina, l’Italia giocherà il Mondiale di Powerchair Football: una qualificazione resa possibile grazie alla vittoria per 1-0 contro la Scozia in quella che era la partita decisiva per accedere alle semifinali dell’EPFA Nations Cup, campionato europeo che l’Italia sta ospitando per la prima volta a Lignano Sabbiadoro. Ci ha pensato Simone Ranzato, numero 10 e giocatore più rappresentativo della squadra, a segnare il gol decisivo per la squadra di Marco Ferrazza, che chiude la fase a gironi al secondo posto del Gruppo B, alle spalle dell’Inghilterra contro cui sabato era arrivata l’unica sconfitta in questa prima fase. Italia seconda con 7 punti per effetto delle vittorie contro la Danimarca all’esordio e contro gli scozzesi, e che vale l’accesso alla semifinale contro la Francia campione del mondo, prima nel Gruppo A a punteggio pieno e con 27 gol segnati in quattro partite (Inghilterra-Belgio l’altra semifinale alle 16.15). Un match difficilissimo per gli Azzurri, ma che arriverà dopo una giornata che porta il Powerchair Football – il calcio in carrozzina – su vette mai toccate prima.