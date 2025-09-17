Lazio-Roma, ecco chi fischia al derby: duello tra Sozza e Guida

Gianpaolo Calvarese 17 settembre 2025 a

Il derby di Roma non sarà forse il più tecnico del calcio italiano, ma è senza dubbio il più difficile da gestire - e quindi anche da arbitrare - dal punto di vista ambientale. Per darvi un'idea, ricordo un derby di qualche anno fa nel quale Daniele De Rossi mi disse: “Calva, ma sei sicuro? Perché a Roma se ne parla per sessant’anni…”. Effettivamente il derby della Capitale viene vissuto con un’altra enfasi, un'elettricità totalmente diversa rispetto ad altre parti, e questo lo rende unico.