Lazio-Roma, ecco chi fischia al derby: duello tra Sozza e Guida
- a
- a
- a
Il derby di Roma non sarà forse il più tecnico del calcio italiano, ma è senza dubbio il più difficile da gestire - e quindi anche da arbitrare - dal punto di vista ambientale. Per darvi un'idea, ricordo un derby di qualche anno fa nel quale Daniele De Rossi mi disse: “Calva, ma sei sicuro? Perché a Roma se ne parla per sessant’anni…”. Effettivamente il derby della Capitale viene vissuto con un’altra enfasi, un'elettricità totalmente diversa rispetto ad altre parti, e questo lo rende unico.
Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social
Ma chi sceglierà Rocchi per dirigere all'Olimpico? Il gioco delle previsioni è presto fatto, non solo perché è una gara che in pochi possono dirigere, ma anche per altri motivi. Innanzitutto, per quanto il cosiddetto "vincolo territoriale" non sia più in assoluto una chimera, ritengo molto improbabile la designazione di un romano come Mariani o Doveri. Escludo due arbitri appena impiegati alla terza giornata: Colombo, che ha diretto molto bene Juve-Inter, e Massa, impegnato in Pisa-Udinese. Il ballottaggio si riduce così a due candidati forti e un outsider. I favoriti sono due arbitri che saranno impegnati entrambi in Champions questa sera: Guida, che è stato designato per Eintracht-Galatasaray, e Sozza, che esordirà nella competizione con Bruges-Monaco. Il campano era stato designato per Roma-Lazio a gennaio, ma aveva dovuto dare forfait per via di un problema fisico, ed era stato sostituito da Pairetto. Il lombardo invece aveva arbitrato l'ultimo Lazio-Roma in aprile, con un'ottima gestione complessiva e senza commettere errori sostanziali. L'outsider, infine, è Chiffi: il padovano ha cominciato la stagione con una buona prestazione a Marassi in Genoa-Juve. Chiunque sarà scelto, ne sono certo, avrà un compito non facile, anche perché sia la Lazio che la Roma arrivano da una sconfitta.