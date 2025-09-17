Mattia Furlani campione del mondo! Il salto clamoroso che vale l'oro (video)

Foto: Ansa

L'atletica leggera è ancora azzurra. Mattia Furlani vince la medaglia d'oro nel salto in lungo ai campionati del mondo in corso di svolgimento a Tokyo. Il ventenne azzurro si impone con 8,39, primato personale, davanti al giamaicano Tajay Gayle (8,34) e al cinese Yuhao Shi (8,33). Quella di Furlani è la quinta medaglia italiana nella rassegna iridata giapponese, la prima d'oro.

Il ventenne di Marino, delle Fiamme Oro, già campione iridato indoor, si è imposto con la misura di 8.39. Prestazione superlativa per l'azzurro, che al quinto tentativo è riuscito a trovare il salto vincente. E' la quinta medaglia per l'Italia in questi Mondiali, la prima d'oro, dopo gli argenti di Battocletti (nei 10.000) e di Palmisano (nei 35 km di marcia) e i bronzi di Fabbri (nel peso) e di Aouani (nella maratona).

Continuiamo a collezionare record e prime volte.

Altra grande, ENORME impresa per lo sport italiano.

Mattia Furlani e’ campione mondiale di salto in lungo maschile.

Furlani è il campione del mondo del salto in lungo piu' giovane della storia. Il precedente primato era dello statunitense Carl Lewis che il 10 agosto del 1983 a Helsinki aveva 22 anni e 40 giorni. Nelle precedenti diciannove edizioni dei Mondiali, l'Italia aveva conquistato un solo podio nel salto in lungo, l'argento di Andrew Howe il 30 agosto del 2007 a Osaka. Giovanni Evangelisti, bronzo a Roma nel 1987 inizialmente con la misura di 8,38, è stato successivamente retrocesso al quarto posto con 8,19 perché la misura del sesto ed ultimo salto era stata rilevata in maniera errata. Evangelisti, comunque, è ancora custode di quella medaglia.