Rosolino accende la fiaccola delle olimpiadi over 50

A Castellaneta Marina l'evento promosso dall'associazione 50&Più

Raffaele Striano 15 settembre 2025

È stato il campione olimpico Massimiliano Rosolino a dare il via alla XXXI edizione delle Olimpiadi 50&Più, l’appuntamento annuale degli over 50 con lo sport, ideato e promosso da 50&Più, associazione libera, volontaria e senza fini di lucro del sistema Confcommercio che conta oltre 300mila soci.

Il nuotatore già medaglia d’oro alle olimpiadi di Sidney, ai mondiali di Fukuoka, agli europei di Helsinki, Berlino, Madrid e Budapest e ancora Lisbona e Anversa e volto noto della tv, ha presenziato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici domenica, 14 settembre, presso il Teatro Valentino di Castellaneta Marina a Taranto. Una cerimonia suggestiva a cui hanno partecipato oltre 700 atleti provenienti da ogni provincia d’Italia che si sfideranno, fino a domenica 21 settembre, nelle discipline sportive.

A commentare l’avvio della competizione è stato il presidente nazionale Carlo Sangalli: "Le Olimpiadi 50& Più rappresentano, per la nostra associazione, uno dei momenti più importanti dell'anno perché dimostrano quanto i valori dello sport siano fondamentali nella vita di ognuno di noi. Questa partecipazione così forte testimonia l’impegno che - da oltre mezzo secolo - portiamo avanti per valorizzare e tutelare i diritti delle persone anziane e per garantire loro una partecipazione attiva alla vita di comunità". All’appuntamento anche il vicepresidente vicario nazionale Sebastiano Casu e il Segretario generale Lorenzo Francesconi.

Freccette, bocce, marcia, arco, tennis, nuoto, ping pong, maratona, ciclismo, basket, walking football e ballo. Sono queste le discipline sportive in cui gli over50 si cimenteranno durante la settimana e che negli anni hanno visto la partecipazione di oltre 30mila atleti impegnati a conquistare titoli e medaglie, in Italia e all’estero. In questa edizione, un coach d’eccezione: il campione olimpico Massimiliano Rosolino ha incontrato gli atleti prima dell’avvio delle gare per dare loro consigli su come affrontare le sfide. "Un corretto stile di vita e una dieta salutare sono senza dubbio utili a essere vincenti. Chi pratica attività sportiva ha entusiasmo e grinta per affrontare le sfide della vita quotidiana. Le persone anziane non rappresentano il passato ma il futuro, quel futuro a cui le giovani generazioni devono guardare per trarre esempio. La competizione è assolutamente normale purché le sfide si affrontino con il sorriso, nello sport come nella vita", ha detto il campione olimpico rispondendo alle domande di Anna Grazia Concilio, direttrice della rivista 50&Più che ogni mese propone opinioni, cronache e preziosi spunti di riflessioni per ogni tipologia di lettore.