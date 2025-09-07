Italvolley sul tetto del mondo, la Turchia si schianta sul muro delle azzurre

07 settembre 2025 a

Fantastiche campionesse del mondo. Le azzurre hanno sconfitto la Turchia per 3 a 2 al termine di una vibrante e combattuta finale svoltasi al PalaHuamark di Bangkok. Per le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco una prestazione di carattere, tra grinta ed eccellenti individualità tecniche.

Per l'Italia della pallavolo femminile si tratta del secondo titolo mondiale dopo quello del 2002 in Germania. Nel medagliere iridato anche l'argento del 2018 e il bronzo del 2022. Per la Turchia il primo podio della storia in venti edizioni.

Le azzurre di Velasco, campionesse olimpiche, dopo il successo in Nations League si impongono anche al Mondiale, conquistando un titolo che mancava dal 2002. Paola Egonu e compagne si sono imposte soffrendo 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) sulla Turchia del Ct italiano Daniele Santarelli, una sfida in casa per il libero azzurro Monica Di Gennaro. L'Italia femminile vince quindi 23 anni dopo il suo secondo mondiale e mette in fila il 36esimo successo consecutivo.