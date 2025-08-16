Jasmine Paolini inarrestabile: sconfigge Coco Gauff e vola in semifinale

16 agosto 2025 a

Dopo Stoccarda e Roma, Jasmine Paolini ha sconfitto per la terza volta consecutiva Coco Gauff. L'ha fatto per la prima volta sul cemento, quello del Cincinnati Open, dove due anni fa, sempre a livello di quarti di finale, a vincere era stata l'americana. La toscana, n. 9 della classifica WTA (settima testa di serie del torneo), si è imposta sulla n. 2 col punteggio di 2-6 6-4 6-3 in due ore e due minuti di gioco, regalandosi la terza semifinale stagione in un WTA 1000 (dopo Miami e Roma), la sua prima di sempre in Ohio.

Ad attenderla, per un posto in finale, c'è la russa Veronika Kudermetova (n. 3-1), avanti 3-1 nei precedenti. L'ultimo di questi, nel 2021, si è disputato proprio a Cincinnati (dove Paolini arrivava dalle qualificazioni), con vittoria in due set della russa. "All'inizio, Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile. Poi ho cominciato a sentire benissimo la palla - ha detto l'azzurra nell'intervista in campo - Kudermetova è una giocatrice potente, ma io mi sento in fiducia, vedremo cosa succederà".