Roma, ecco un altro colpo: ad un passo l'acquisto di Ziolkowski

Il settimo colpo è in canna: la Roma sta stringendo il cerchio per Jan Ziolkowski, difensore centrale in forza al Legia Varsavia. Massara ha messo sul piatto un’offerta da 6 milioni più bonus per il classe 2005, considerato uno dei migliori talenti del calcio polacco. La cifra proposta viene reputata quella giusta per chiudere l’affare e regalare a Gasperini un nuovo rinforzo dopo Wesley, Ferguson, El Ayanoui, Ghilardi, Zelezny e Vasquez. Il direttore sportivo, in continuo contatto con l’agente di Ziolkowski, può contare anche sul gradimento del diretto interessato, che ha chiarito la sua preferenza al club di appartenenza: vuole andare alla Roma. Oggi sono in programma altri contatti tra le parti, con la volontà di chiudere al più presto l’affare, per poi iniziare il solito iter propedeutico alla firma. Siamo all’ultimo chilometro.

Oltre ad allungare le rotazioni tra gli uomini a protezione di Svilar, gli sforzi della Roma si stanno tutti concentrando sull’attaccante che giostrerà sulla sinistra. Quel giocatore che nelle idee di Gasperini dovrebbe far fare il salto di qualità all’intera rosa. Da metà luglio l’obiettivo principale è rappresentato da Echeverri, calciatore di proprietà del Manchester City. Che lo ha però usato col contagocce negli scorsi sei mesi in cui è sbarcato alla corte di Guardiola dopo essere rimasto un anno in prestito al River Plate, come era previsto nell’accordo per l’acquisto di inizio 2024. “El Diablito”, come è stato soprannominato in patria, ha bisogno di giocare e per lui il City ha in mente un anno di maturazione al Girona in prestito secco. L’argentino, al contrario del giovane brasiliano Vitor Reis, non ha però intenzione di trasferirsi nella società controllata dal City Group e ha sbarrato la strada a questa ipotesi. Per lui, al momento, esiste solo la strada di un passaggio alla Roma. La volontà di Echeverri non è però sufficiente per arrivare ad una stretta di mano tra i due club e da Manchester non sono arrivati fino ad ora segnali di apertura. La trattativa è veramente complicata. Da capire se Massara, che oggi raggiungerà la squadra in Inghilterra insieme a Ranieri, avrà un contatto diretto con il City in questi giorni in cui sarà in Inghilterra.

Nel frattempo sono emerse le cifre delle cessioni di Saud e Solbakken. Il terzino destro è passato al Lens in prestito oneroso da 500mila euro, con un diritto di riscatto a favore del club francese pari a 3,5 milioni. Massara si è riservato anche un diritto di controriscatto: per riavere il nazionale arabo dovrebbe sborsare 500mila euro al Lens. Il Nordsjaelland verserà invece 950mila euro per l’acquisto a titolo definitivo di Solbakken, con ulteriori bonus - sia in base ad obiettivi personali che di squadra - per 1,3 milioni. Sul norvegese c’è anche un 10% garantito sulla futura rivendita.

Completati questi trasferimenti c’è altro da fare in uscita, in primis nel reparto difensivo. A Trigoria si è alla ricerca di una soluzione per Kumbulla, che non ha conquistato Gasperini in ritiro. L’albanese è destinato a partire in prestito, con alcune società spagnole che monitorano la situazione. Oltre a lui la dirigenza sta cercando di piazzare pure Hermoso, che al contrario del compagno di reparto sta piacendo di più a Gasp. Se non fosse per il suo maxi-stipendio probabilmente non ci sarebbero dubbi sulla sua permanenza, ma viene reputato un costo da scaricare. Discorsi più da fine mercato. Resta sempre un punto interrogativo sul destino di Dovbyk: serve però una maxi-offerta per la sua cessione.