Basket Wnba, la mania di lanciare sex toys alle giocatrici: scattano gli arresti

06 agosto 2025 a

a

a

Prosegue il lancio di sex toy in occasione delle partite della Wnba, la lega professionistica di basket femminile che vede impegnate anche una giocatrice italiana Cecilia Zandalasini. L'ultimo episodio è avvenuto in occasione della partita tra le Indiana Fever - in cui milita anche la superstar Caitlin Clark - e le Los Angeles Sparks, con uno di questi oggetti che lanciato in campo è atterrato vicino alla giocatrice Sophie Cunningham. L'incidente a Los Angeles è avvenuto a 2'05" minuti dalla fine del secondo quarto: il sex toy è atterrato nella corsia vicino a Cunningham, che aveva espresso pubblicamente sui social media il suo disappunto per questi gesti da parte dei tifosi. L'ala delle Fever è saltata indietro per la sorpresa e poi Kelsey Plum ha calciato la palla in tribuna. "Penso che sia ridicolo, stupido, assurdo", ha detto l'allenatrice delle Sparks, Lynne Roberts. "È anche pericoloso e la sicurezza dei giocatori viene prima di tutto. Rispettare il gioco. Tutte queste cose. Penso che sia davvero stupido", ha aggiunto.

Not again.



A third time this season that a s*x toy has appeared on a WNBA court



(via @WNBA)pic.twitter.com/T6ggFmmQyS — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 6, 2025

Secondo diversi post sui social media, giocattoli verdi sono stati lanciati anche a Phoenix e New York, ma non hanno raggiunto il campo. Quello al Barclays Center è atterrato vicino a un bambino. Una settimana fa il primo incidente si è verificato ad Atlanta verso la fine del quarto quarto della partita delle Dream contro Golden State a College Park, in Georgia. Venerdì, un altro sex toy è stato lanciato sotto un canestro a Chicago, durante una partita sempre di Golden State la squadra dove gioca anche la giocatrice azzurra. Intanto secondo la Wnba, un tifoso è stata arrestato ed espulso dall'arena, rischiando una squalifica minima di un anno. Non è noto se il tifoso che ha lanciato l'oggetto durante la partita contro le Sky sia stata arrestato. "La sicurezza e il benessere di tutti nelle nostre arene sono una priorità assoluta per la nostra lega. Oggetti di qualsiasi tipo lanciati sul campo o nell'area dei posti a sedere possono rappresentare un rischio per la sicurezza di giocatrici, arbitri e tifosi", ha dichiarato la lega in un comunicato. "In linea con gli standard di sicurezza delle arene Wnba, qualsiasi tifoso che lancia intenzionalmente un oggetto sul campo verrà immediatamente espulso e incorrerà in una squalifica minima di un anno, oltre a essere soggetto ad arresto e procedimento giudiziario da parte delle autorità locali", ha aggiunto la lega.