Jannik Sinner, l'ammissione a sorpresa di Nicola Pietrangeli: "Cosa dovrebbe fare..."

Un tributo a sorpresa, un complimento che ne vale cento. "Oggi, insieme al dottor Giorgio Meneschincheri ho avuto la fortuna di andare a fare una visita a Nicola Pietrangeli al policlinico Gemelli: l'ho trovato in ripresa, di ottimo umore, direi soprattutto energico come ai vecchi tempi. Abbiamo parlato di tennis, abbiamo scherzato e mi ha chiesto se ero stato a vedere la finale di Wimbledon...". Lo dice Max Giusti, raccontando della sua visita in ospedale al decano del tennis azzurro, che in passato era parso minimizzare le imprese dell'altoatesino rispetto alla sua carriera.

"Gli ho raccontato della grande velocità di palla che c'era durante gli scambi tra Alcaraz e Sinner - racconta l'attore e comico romano - E lui rivolgendosi a me e al dottor Meneschincheri ha detto 'ormai Sinner è così forte che dovrebbe dare almeno un 15 di vantaggio ai suoi avversari'. E si è sciolto in una bellissima risata". "Ci ha confessato che vedere Jannik che gioca a tennis è uno dei suoi passatempi preferiti. Ci siamo dati un obiettivo, quello di andare a vederlo a bordo campo alle ATP finals di Torino e magari tagliare il nastro come Presidente di Tennis and Friends per la 15esima edizione che si terrà a Roma, al Foro Italico dal 10 ottobre".