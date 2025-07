Classifica Atp, sempre in vetta Sinner. La sorpresa è Cobolli: dove sale

21 luglio 2025 a

a

a

Un solo cambiamento nella top ten settimanale del ranking Atp: Ben Shelton supera Holger Rune e sale all'ottavo posto. In vetta c'è sempre Jannik Sinner con un vantaggio di circa 3500 punti su Carlos Alcaraz, terzo Alexander Zverev.

GLI ITALIANI - Per quanto riguarda gli altri azzurri Lorenzo Musetti resta al settimo posto, Flavio Cobolli ritocca il best ranking e sale alla posizione numero 18. Si rilancia anche Luciano Darderi, che torna in top 50 dopo aver festeggiato il terzo titolo in carriera, a Bastad (46, +9): sarà testa di serie numero 2 in vista del torneo a Umago. Questa la top ten del ranking Atp: 1. Jannik Sinner (Ita) 12.030 punti; 2. Carlos Alcaraz (Spa) 8.600; 3. Alexander Zverev (Ger) 6.030; 4. Taylor Fritz (Usa) 5.035; 5. Jack Draper (Gbr) 4.650; 6. Novak Djokovic (Srb) 4.130; 7. Lorenzo Musetti (Ita) 3.350; 8. (+1) Ben Shelton (Usa) 3.330; 9. (-1) Holger Rune (Den) 3.250; 10. Andrey Rublev 3.160.