Lorenzo Bonicelli in terapia intensiva ma "non è in pericolo di vita". Gli aggiornamenti

Il mondo della ginnastica italiana è in apprensione. Lorenzo Bonicelli, atleta della squadra italiana alle 32esime Universiadi estive di Essen, è caduto durante la prova agli anelli, ha sbattuto il collo a terra ed è attualmente in terapia intensiva. L'azzurro, però, non è in pericolo di vita e completerà la fase riabilitativa in Italia. Lo ha comunicato a LaPresse il Policlinico Universitario di Essen, dove Bonicelli è stato operato. "Al momento, possiamo confermare che il paziente è in terapia intensiva. La sua vita non è in pericolo", ha spiegato una portavoce dell'ospedale, aggiungendo che "la sua famiglia è con lui" e che i suoi compagni di squadra "gli hanno fatto visita e hanno potuto salutarlo prima di partire per l'Italia".

Secondo le ricostruzioni dei presenti, l'atleta sarebbe rimasto sempre vigile ed è stato immediatamente immobilizzato e trasportato d’urgenza all’ospedale universitario di Essen, dove ha subito un intervento chirurgico alle vertebre cervicali. La squadra è stata ritirata dalla competizione immediatamente. L’ex direttore della federazione internazionale Steve Butcher ha scritto su Facebook "Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!".

Il ginnasta della società Ghislanzoni Gal, presente alle Universiadi in quanto studente di Economia dell’Università Mercatorum, era sbarcato per la prima volta alle gare internazionali nel 2017, partecipando alla Austrian Future Cup. Il salto di qualità c'è stato poi nel 2019 con il bronzo di squadra ai Mondiali giovanili di Gyor, in Ungheria. Dopo il blocco causato dalla pandemia, Bonicelli era tornato ad alti livelli, conquistando la chiamata ai Mondiali di Anversa del 2023. In Belgio aveva invece festeggiato da bordo pedana la qualificazione degli azzurri all’Olimpiade di Parigi 2024.