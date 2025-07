Carlo Ancelotti, condanna e stangata in Spagna: "Frode fiscale"

09 luglio 2025 a

Il tribunale provinciale di Madrid ha condannato Carlo Ancelotti, ex allenatore del Real Madrid - oggi ct del Brasile-, a un anno di carcere per frode fiscale relativa all'anno 2014, infliggendogli anche una multa di 386.361,93 euro. La Corte ha assolto invece il tecnico dallo stesso reato per l'anno 2015. La procura spagnola aveva chiesto per il tecnico una pena detentiva di quattro anni e nove mesi nonché una multa da oltre 3 milioni di euro. Secondo l'accusa Ancelotti avrebbe frodato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015, dichiarando alle Agenzia delle Entrate solo il compenso percepito per il suo lavoro di allenatore del Real Madrid e non quello derivato dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine. La procura spagnola ha accusato Ancelotti di essersi servito di una rete di società di comodo per occultare i suoi veri introiti. Durante la dichiarazione in tribunale ad aprile l'allenatore aveva affermato di non aver mai pensato che avrebbe potuto esserci stata una frode, "in nessun momento", fino al 2018 quando ha ricevuto un avviso dall'Agenzia delle Entrate. Fino ad allora "mi sembrava tutto corretto", aveva detto Ancelotti.

Il tribunale pronviciale di Madrid scrive nella sentenza che "risulta provato che nell'esercizio fiscale del 2014, in cui Ancelotti ha pagato l'Irpef in Spagna, non ha incluso in modo intenzionale alcun compenso derivante dallo sfruttamento dei diritti d'immagine" e che le società create nel 2013 con sede nel Regno Unito e nelle Isole Vergini, hanno favorito l'occultamento di informazioni al Tesoro spagnolo. Ancelotti è l'ultimo di una serie di grandi nomi del calcio ad aver avuto problemi con il fisco spagnolo. L'ex allenatore del Real Madrid José Mourinho ha ricevuto una condanna a un anno con sospensione della pena dopo essersi dichiarato colpevole di frode fiscale nel 2019. Anche i giocatori Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, tra gli altri, sono stati riconosciuti colpevoli di frode fiscale in Spagna