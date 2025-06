Wimbledon, il mondo guarda al duello Sinner-Alcaraz: l'azzurro vuole dimenticare Parigi

24 giugno 2025 a

II tanto atteso torneo di Wimbledon sembra essere finalmente alle porte. Tra i partecipanti si possono riconoscere alcuni nomi molto conosciuti nel mondo del tennis, ma due nomi in particolare risaltano tra la folla di giocatori, ovvero l'italiano Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz. I futuri spettatori del torneo infatti, sperano in un incontro in finale del torneo che inizierà il 30 giugno tra i due campioni, soprattutto dopo l'amara sconfitta dell'altoatesino alla finale del Roland Garros l'8 giugno. La sconfitta di Sinner è stata una grande sorpresa anche per i fan di Alcaraz, visto che fino ad adesso, Sinner si era dimostrato imbattibile e inarrestabile. Tuttavia la lunga assenza dai campi di gioco per la vicenda doping avrà avuto un peso sulla prestazione del tennista azzurro.

La determinazione e tenacia sul campo di Sinenr sono una sicurezza, ed è proprio grazie a queste sue qualità se il Federer italiano è riuscito a crearsi una grande reputazione internazionale in così poco tempo. Già da qualche tempo, il tennista ha smesso di stupirci con le sue performance in campo, ad esempio anche con la sua sconfitta durante la gara di precisione con la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, classe '98. "Sei più forte di me" ammette Sinner alla tennista subito dopo la sua sconfitta. I due tennisti però hanno un solo obiettivo nella testa, ovvero quello di alzare il trofeo il 12 e il 13 luglio sul campo di Wimbledon.

Le qualificazioni del prestigioso torneo, iniziate il 23, termineranno il 27 giugno. Saranno tenute per i giocatori con il ranking più basso. Come da tradizione, il torneo invece si terrà poco dopo, ovvero di lunedì. Il tabellone al momento non è ancora disponibile. Sono però a disposizione le griglie delle partite, con le varie date e i campi da gioco. A rappresentare l'Italia in campo saranno i seguenti: Jannik Sinner, il top player italiano, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lorenzo Sonetto e Matteo Arnaldi. Le tenniste italiane che si sfideranno nel torneo saranno Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, teorizzate essere nel main draw, Sara Errani, Camila Giorgi e infine Giorgia Pedoni.