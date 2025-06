Sarri al Mugello: seguo tutto, mi piace Acosta

Il tecnico della Lazio esperto di Motogp studia le prove sul circuito toscano

In occasione del Gran Premio di MotoGP del Mugello, ai microfoni di Sky Sport, è stato intervistato il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri che da sempre segue il motocilismo: “Gioco in casa teoricamente molto in casa, abito non lontano da qui anche se è stati un viaggio di tre ore perché gli ultimi chilometri sono stati impegnativi. Seguo sistematicamente la MotoGP. Un pilota che potrebbe essere attaccante delle mie squadre? Uno che mi dà gusto è Acosta. Pensavo potesse esplodere velocemente, ma è caduto qualche volta di troppo. Il mio tifo, però, va ai nostri piloti italiani. Il derby tra loro è roba grossa, quello del calcio, soprattutto quello romano è pesante per la settimana prima e quella dopo, soprattutto se perdi che lo diventa fino alla partita dopo. Qui c’è un’atmosfera bellissima”.