Roma, divorzio con il direttore sportivo Ghisolfi. Addio anche all'avvocato Vitali

Un anno insieme e poi l'addio. Non è durata molto l'avventura di Florent Ghisolfi da direttore sportivo della Roma: dopo i rumors più che insistenti di ieri, stamattina è emerso che è già stato trovato l'accordo tra il dirigente francese e la famiglia Friedkin per una risoluzione consensuale del contratto. Si attende soltanto il comunicato della società di Trigoria che ufficializzi la notizia, emersa a poche ore dalla conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini, che sarà affiancato soltanto da Claudio Ranieri. Oltre a lui la proprietà texana ha deciso di separarsi dall'avvocato Lorenzo Vitali, che qualche mese fa era stato nominato Chief Administrator Officer. Assumerà le sue deleghe il fidato Jason Morrow, che da un paio di mesi aveva sostituito Anna Rabuano a capo del dipartimento finanziario della Roma. Per quanto riguarda il futuro diesse, mentre circola con forza il nome di Ricky Massara, da Trigoria assicurano che a breve sarà annunciato il sostituto.