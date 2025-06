Gattuso ct dell'Italia? Il padre si sbilancia: "La fumata bianca è vicina"

13 giugno 2025 a

La conferma sembra vicina. Gennaro Gattuso potrebbe essere il prossimo ct della Nazionale italiana. A lanciare i segnali di un prossimo semaforo verde è il padre dell'ex allenatore di Napoli e Milan, Franco Gattuso. "La fumata bianca è molto vicina, Rino potrebbe essere il nuovo allenatore dell'Italia. Saremmo tutti contentissimi per lui, se lo merita", ha detto all'Adnkronos, rivelando anche che a Corigliano Calabro, dove lui ancora abita e dove il campione portò la Coppa del Mondo vinta nel 2006 in Germania, "c'è già grande soddisfazione". Al figlio, ha aggiunto, "va dato tempo di lavorare", ma "deve dimostrare di essere all'altezza del compito".

I segnali arrivati da "casa Gattuso" si inseriscono in un quadro già ricco di indiscrezioni e retroscena sul futuro della Nazionale. In queste ore il destino della panchina dell'Italia appare sempre più indirizzato verso l'ex allenatore di Napoli e Milan, reduce dall'ultima stagione in Croazia all'Hajduk Spalato. La soluzione del presidente Figc Gabriele Gravina, dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il no di Claudio Ranieri, sembra essere quindi quella di affidare l'incarico di commissario tecnico a un ex bandiera azzurra, a un eroe del 2006, magari affiancato da altri ex calciatori che possano restituire, oltre a gioco e risultati, anche un'identità alla Nazionale.