Claudio Ranieri dice no alla Nazionale. Il nome in pole per il ruolo di ct

10 giugno 2025

Claudio Ranieri non sarà il nuovo ct dell'Italia. L'allenatore, dopo averci pensato e riflettuto bene, ha deciso di rispondere no alla chiamata della Figc e lo ha comunicato al presidente Gabriele Gravina. Ranieri ha detto di volersi concentrare solo sul nuovo incarico alla Roma.

Italia-Moldavia, vittoria senza sorrisi al passo di addio di Spalletti

Intanto Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Italia per 2-0 contro la Moldova. "Spero che il nuovo ct migliori la Nazionale e in quel caso sarò il primo a congratularmi. Non vado a gufare o a fare atteggiamenti. Ma spero che ci sia una presa di posizione rigida per quelli che rifiutano la nazionale: non possono più tornare perché non è corretto". Sul momento in cui ha comunicato l'addio ai suoi giocatori: "È normale dirlo prima della conferenza, Non volevo che mi dicessero niente. Li ho chiamati cinque minuti prima, perché l'andazzo ormai l'avevano percepito. Altrimenti, anche oggi sarebbe stato un polverone continuo. Ce l'ho con me e basta, perché ho fatto male il mio lavoro. La lascio come l'ho presa, perché era tale e quale a ora. Ma non l'ho migliorata, quindi non ho fatto bene il mio lavoro". E ora? Escluso Ranieri, il nome più caldo nel toto-ct è quello di Pioli.