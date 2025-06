Italia-Moldavia 2-0, vittoria senza sorrisi al passo di addio di Spalletti

09 giugno 2025 a

Si chiude con una vittoria tutt'altro che entusiasmante l'esperienza di Luciano Spalletti da commissario tecnico dell'Italia: dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, gli Azzurri battono per 2-0 la Moldavia e provano a rilanciare le proprie ambizioni di qualificazione diretta ai Mondiali. La partita, però, vede iniziare meglio gli ospiti, attenti dietro e pericolosi in avanti: al 9', Nicolaescu trova addirittura il gol di testa dopo un bel cross di Reabciuk, ma la rete viene annullata per fuorigioco del centravanti. Sospiro di sollievo per gli Azzurri, troppo lenti e passivi nell'occasione.

Tra i migliori c'è sicuramente Raspadori, molto attivo nello stadio che lo ha visto debuttare in Serie A. C provano anche Retegui, sempre troppo solo in area, e Dimarco, ma è proprio Raspadori a sbloccare il risultato al 40' con un destro potente dopo il tentativo di Ionita di liberare l'area. La Moldova continua a rivelarsi molto pericolosa, decisamente troppo rispetto a quello che dovrebbe essere il rapporto delle forze in campo.