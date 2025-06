Jannik Sinner c'è: travolge Bublik e vola in semifinale al Roland Garros

Il sogno di una finale tutta azzurra con Lorenzo Musetti

Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo regola in tre set Alexander Bublik: 6-1 7-5 6-0, in un'ora e 49 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che in semifinale attende il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Novak Djokovic.

In semifinale anche Lorenzo Musetti affronterà Carlos Alcaraz. Per l'Italia l'unica coppia capace di approdare alle semifinali di una prova del Grande Slam è stata quella formata da Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, al Roland Garros 1960. Dopo 65 anni, sulla terra rossa di Parigi, ci sono riusciti Musetti e Sinner. Ieri nei quarti il carrarino ha superato in quattro set Frances Tiafoe.