Jannik Sinner inarrestabile: batte Andrey Rublev e vola ai quarti di finale

Inarrestabile. Il passaggio ai quarti di finale del Roland Garros è cosa fatta per Jannik Sinner. L'azzurro ha festeggiato un anno (52 settimane) da numero 1 al mondo soffiando via il russo Andrey Rublev in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4. Zero difficoltà. Padrone del campo. Diciottesima partita di fila vinta in uno Slam. Prossimo avversario il kazako Alexander Bublik, capace di eliminare il numero 5 del ranking Jack Draper. Con Lorenzo Musetti, è la nona volta che l'Italia porta due giocatori nei quarti del singolare maschile di uno Slam. La seconda del 2025 dopo gli Australian Open, quando a fare compagnia a Sinner c'era un altro Lorenzo, Sonego.