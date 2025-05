Jannik Sinner, debutto ok al Roland Garros: batte Rinderknech, chi sfida ora

26 maggio 2025 a

Jannik Sinner debutta al Roland Garros vincendo in tre set per 6-4 6-3 7-5 contro l'estroso francese Arthur Rinderknech. Primi due set senza storia col francese che fatica a rispondere (soprattutto di rovescio). Nel terzo set Rinderknech in trance agonistica si porta sul 4-0 prima di subire il ritorno di Sinner che vince 7-5.

Due set in scioltezza, poi nel terzo si complica la vita ma alla fine porta a casa il risultato. Al Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sulla terra rossa parigina, il numero uno del mondo, semifinalista l'anno scorso, batte in tre set Arthur Rinderknech, 6-4 6-3 7-5 in due ore e 15 minuti di gioco. Bravo Sinner a recuperare due break di svantaggio nel terz parziale dove era finito sotto 4-0. Al secondo turno Sinner affronterà la wild card Richard Gasquet, al suo ultimo torneo prima del ritiro.