Urbano Cairo contestato al Festival di Dogliani: "Vent'anni di niente", tifoso imbufalito

"Vent'anni di niente", Urbano Cairo contestato da un tifoso del Torino. È successo in occasione della 14ª edizione del Festival della TV a Dogliani dove il presidente granata è stato intervistato da Mario Calabresi. Nel colloquio si è parlato anche di calcio e della situazione della squadra granata, passaggio che fa infuriare un tifoso del Toro presente tra il pubblico che inizia a urlare: "Sono 20 anni, non abbiamo niente. Un derby vinto in 20 anni". E ancora: "Abbiamo fatto 4 anni di serie B anche con te. Non lo dici mai questo. In Europa siamo andati perché gli altri non potevano andare". L'editore poco prima aveva commentato che altri "non avevano i bilanci in regola! Averli non è una cosa banale. Se uno fa perdite che non si poteva permettere, è giusto che ci vada chi rispetta le regole. Se mi amareggiano le critiche? Ma no... Per me vendere il Torino è anche una responsabilità. Era arrivato un certo Ciuccariello". Argomentazioni che non convincono il contestatore granata.