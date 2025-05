Serie A, i verdetti: Roma in Europa League e Lazio fuori dalle coppe. Juve in Champions

25 maggio 2025 a

Finale di campionato al cardiopalma per la lotta per non retrocedere e quella per andare nelle coppe europee. Dopo un'altalena lunga 90' (più recupero) i responsi non sono quelli più attesi: se la Juventus raggiunge la Champions League dopo una partita rocambolesca vinta rimontando due volte il Venezia col punteggio di 3-2, la Roma senza problemi vince a Tornino 2-0 e va in Europa League (insieme al Bologna che ha vinto la Coppa Italia). La sorpresa arriva dalla Lazio sconfitta in casa dal Lecce 1-0 e fuori dall'Europa per la concomitante vittoria della Fiorentina a Udine per 3-2: i viola per la quarta volta consecutiva in Conference League.

La lotta per la retrocessione si risolve con la sorpresa del Lecce che si salva vincendo all'Olimpico mentre l'Empoli sconfitto 2-1 in casa dal Verona raggiunge il Monza già retrocesso e il Venezia a cui non riesce l'impresa di battere la Juventus. Il Parma a lungo risucchiato nella lotta per retrocedere ribalta il risultato a Bergamo vincendo 3-2 ed è salvo.