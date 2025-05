Piazza di Siena 2025, Libero, Il Giornale e Il Tempo media partner ufficiali

23 maggio 2025 a

Il prestigioso concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, in programma a Roma dal 22 al 25 maggio, godrà anche quest’anno della collaborazione con tre storici e prestigiosi quotidiani italiani: Libero, Il Giornale e Il Tempo, che sono tra i media partner ufficiali dell’edizione 2025. L'evento, grazie a questa importante sinergia editoriale e canali autorevoli dell'informazione italiana, potrà così contare su una diffusione capillare e qualificata dei suoi contenuti.

Una collaborazione che nasce dalla volontà condivisa di promuovere non solo lo sport equestre ai massimi livelli, ma anche i valori di eleganza, tradizione, cultura, sostenibilità ed inclusione che da sempre caratterizzano Piazza di Siena. La sinergia tra il mondo dell’informazione e quello dello sport rappresenta oggi un elemento essenziale per valorizzare grandi eventi come questo, capaci di generare narrazioni coinvolgenti, stimolare il dialogo con il pubblico e rafforzare il legame tra territorio, istituzioni e comunità.

Libero, Il Giornale e Il Tempo si faranno quindi ambasciatori di questa esperienza unica, raccontandola con competenza e passione ai propri lettori. La partnership testimonia il crescente interesse del pubblico e dei media nei confronti di Piazza di Siena, che si conferma non solo come appuntamento sportivo di rilievo internazionale, ma anche come momento culturale e mondano della primavera romana.